台南市第一選區立委參選人賴惠員14日舉辦溪北醫界、畜牧界後援會授旗大會，邀蔡英文總統南下站台；國民黨立委參選人蔡育輝也不示弱，於白河成立「2020總統韓國瑜暨立委蔡育輝白河區後援會」，有300多名鄉親出席力挺，並亮出和韓國瑜合體的競選布條吸人氣。

蔡育輝表示，他和韓國瑜合體的競選布條只有一條，但國民黨市黨部會製作一塊他和韓國瑜合體的競選看板，未來將掛在新營黨部。

國民黨中央組發會副主任莊占魁14日則代表總統候選人韓國瑜出席，他說，人民需要的是庶民總統，韓國瑜競選主軸是2020台灣安全、人民有錢，中央黨部努力爭取政黨票，大家一起支持韓國瑜與立委蔡育輝能夠旗開得勝，勝選成功，讓國民黨重返執政。

白河區後援會是蔡育輝於第一選區成立的第一個地區後援會，其他各區後援會也將陸續成立。除了莊占魁站台，前台南大學校長黃秀霜、白河區競選團隊主委黃松根、後援會會長吳瑞成等多位地方幹部也出席力挺。

國民黨在地議員張世賢14日也出席呼籲，希望這次選舉不要漏氣，在大家一起努力下，讓總統韓國瑜與立委蔡育輝都順利當選，政黨票也開出漂亮的成績。

(中時 )