徐榛蔚與盛岡市長谷藤裕明、議長遠藤政幸交換禮品。（花蓮縣政府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣府組成代表團赴日本岩手縣參加已有300年歷史的盛岡山車秋祭，11月23日盛岡山車也將到訪花蓮。晚間日本盛岡市長谷藤裕明、議長遠藤政幸與花蓮縣長徐榛蔚交流團齊聚一堂，盛情表達盛岡與花蓮縣深厚友誼。

「對於你們的來訪我感到非常高興，在此表示衷心地歡迎」，盛岡市長谷藤裕明歡迎徐榛蔚、前縣長傅崑萁等一行人到訪。他表示，大家參加已有300餘年歷史的山車遊行祭典，象徵守護盛岡繁榮、五穀豐收的歷史，明晚徐榛蔚縣長也將於盛岡慶典遊行中，帶領花蓮的朋友共同參加祭典，盛岡市民都感到引頸企盼。

徐榛蔚表示，今年6月拜訪盛岡之際，稻子才剛播種，事隔不到90天再次到訪，正值豐收的季節，沿路金色稻麥景緻相當優美。花蓮與盛岡有著多年的交情，山車有著300餘年的悠久歷史，文化代代相傳，感謝盛岡市政團隊長期支持雙方交流，文化的傳承，也特別感謝各界致力推動山車交流，讓兩個城市因為山車而結緣，也讓情誼更加綿密。

徐榛蔚也指出，盛岡和花蓮有很多共同點，同樣有著好山好水好人情以及深厚的文化底蘊，日本東北蘊含豐富的溫泉，除了推動「花花」直航外，相信花卷與瑞穗也能迸出精采火花。11月23日縣府正緊鑼密鼓與市公所攜手合作，讓今年的盛岡山車更加盛大，非常歡迎大家11月到訪花蓮時，能安排深度之旅，感受一下專屬花蓮的美好。

徐榛蔚準備七彩玉花瓶致贈予盛岡市長谷藤裕明、議長遠藤政幸，更加期待實地走訪花蓮。宴席間盛岡市以傳統的山車音頭及舞蹈表演，表達對花蓮縣的熱烈歡迎。

(中時 )