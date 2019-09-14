「2019台中電影FUN IN季」壓軸閉幕片奧斯卡金獎動畫強片《蜘蛛人：新宇宙》，14日晚間登場，吸引超過2000名民眾共同在星空下觀賞，感受夏日戶外電影院的輕鬆氛圍。（盧金足攝）

巡迴放映台中市29區的「2019台中電影FUN IN季」廣受歡迎，2個多月即吸引超過1萬人次參與！14日晚上在文心森林公園圓滿戶外劇場畫下圓滿句點，台中市政府新聞局長黃國瑋和「石虎家族」的虎爸和樂虎也前往與大小朋友一同享受星空電影院，並抽出香港雙人來回機票、50吋及32吋液晶電視及院線電影票等，現場氣氛high到最高點。

黃國瑋說，今年台中電影放映季進入第8屆，從7月份開始到現在，2個多月的時間內，有超過1萬人次參與，今年的成績比去年更好，希望明年的成績也要比今年更好。

他表示，接棒在10月份的「台中國際動畫影展」馬上就要強勢登場，現在已可在全台ibon售票系統買到電影票；也強調今年的參賽國家相當多，收件數超過2201件，最後選擇了28國家的60部影片，非常適合市民朋友一同大飽眼福，千萬別錯過。

新聞局表示，台中電影放映季今年特別挑選15部優質精選動畫電影，包含各大國際影展獲獎佳片，期待透過各國動畫影像拓展觀眾觀影視野，也規劃「動畫知識展」增加大家對動畫的興趣。

這次活動也首度與台中市電影院業者合作，加碼贊助抽獎院線電影票，回饋長期支持在地影視消費的市民，而在地優質企業單位維他露基金會、華元食品則贊助免費零食小吃，讓大小朋友在參與活動的過程，感受市府及在地企業的溫暖用心。

今晚活動包括新聞局長黃國瑋、研究發展考核委員會主委吳皇昇、財政局長羅仙法、市議員劉士州等人皆出席，與超過2000名民眾共同在星空下觀賞閉幕片奧斯卡金獎動畫強片《蜘蛛人：新宇宙》，感受夏日戶外電影院的輕鬆氛圍。

(中時 )