農委會動植物防疫檢疫局（防檢局）今（14）日表示，家畜衛生試驗所通知，雲林縣林內鄉、東勢鄉（主動監測）及臺西鄉（周邊監測）各一鴨場家禽，確診為H5N2亞型高病原性禽流感。雲林縣動植物防疫所依標準作業程序，執行禽場鴨隻計3萬6365隻撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。今年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計55例。

防檢局說，今日台灣各地大都為晴到多雲；東北部、天氣持續高溫炎熱，容易造成家禽高度熱緊迫，養禽業者應落實禽場良好日常操作管理與生物安全管控措施，以避免家禽重要疾病的發生。

防檢局也呼籲，養禽業者發現場內禽隻有精神沉鬱、食慾不振、產蛋率下降等症狀或異常死亡情形，必須主動通報。並依據動物防疫人員指導為必要處置，更應積極配合政府採樣監測工作，以利地方動物防疫機關及時啟動各項防疫措施，清除生產環境中禽流感病毒。

(中時 )