派出所烤肉遭檢舉 「神秘客」前往打氣 22:442019/09/14 中時 林郁平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 徐國勇今無預警到大直所慰勤，認為員警烤肉並無不當。(中山分局提供／林郁平台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市中山分局大直派出所，昨中秋夜員警在所內的空地烤肉，不料竟遭民眾檢舉。警方強調，員警休假帶家眷烤肉同歡，絲毫沒有影響勤務，也未影響到其他住戶，並無不妥。 內政部長徐國勇今天下午6時許，當起神秘客，無預警「突襲」前往大直所，徐國勇表示，所長為體恤休假及勤餘無法返鄉過節同仁，特於中秋節當日舉辦烤肉活動，並邀請家屬共度佳節，並無不當且為人情之常，希望派出所員警不要因此事影響士氣及情緒，繼續堅守工作崗位。徐在離去前，與派出所員警合影留念並致贈中秋禮盒，讓員警又驚又喜。 (中時 ) #員警 #烤肉 #派出所 #影響 #大直 也許您會感興趣 推薦閱讀 獨》大直新開時尚餐酒館 Le Festin 「8年級大廚」超齡炫技 09:372019/09/10 旅遊 大學生烤肉NG行為會致癌！肉別再放烤網上啦 18:082019/09/11 新消息 名人牌救不了 大直水岸宅再爆賠售 00:012019/09/12 財經 中秋烤肉 桃向陽公園開放烤肉黃線停車 12:012019/09/12 生活 烤肉三寶 四大超商忙備貨 04:092019/09/13 財經要聞 中秋瘋烤肉 量販超市食材M型化 04:102019/09/13 時尚消費 中秋連假！四大超商優惠看這邊 14:402019/09/13 財經 白天烤肉正夯？虎頭山公園超熱門 19:302019/09/13 生活 中秋烤肉是這家人帶頭？網狂吐槽 20:092019/09/13 日常 台北新餐廳－26歲大廚超齡炫技 大直Le Festin時尚餐酒館 04:092019/09/14 產業特刊 社會熱門新聞 永康酒駕連環撞 16輛車及3店家遭殃 - 社會 凍末條！偷窺正妹床戰數月 外送員竟求「親自上馬」 - 社會 女大生活活被「5狗分屍」 死前淒厲喊：救我 - 社會 戰力強！人夫偷吃一天5發 人妻收千萬感謝小三 - 社會 韓國瑜拜廟擠爆 扒手趁機肆虐4人受害 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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