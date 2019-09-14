北市中山分局大直派出所，昨中秋夜員警在所內的空地烤肉，不料竟遭民眾檢舉。警方強調，員警休假帶家眷烤肉同歡，絲毫沒有影響勤務，也未影響到其他住戶，並無不妥。

內政部長徐國勇今天下午6時許，當起神秘客，無預警「突襲」前往大直所，徐國勇表示，所長為體恤休假及勤餘無法返鄉過節同仁，特於中秋節當日舉辦烤肉活動，並邀請家屬共度佳節，並無不當且為人情之常，希望派出所員警不要因此事影響士氣及情緒，繼續堅守工作崗位。徐在離去前，與派出所員警合影留念並致贈中秋禮盒，讓員警又驚又喜。

(中時 )