據《香港01》新聞網14日報導，美國中央情報局（CIA）前雇員史諾登（Edward Snowden）即將推出個人回憶錄，他近日接受英國媒體訪問，談到他認為未來人類所面對的最大私隱威脅，是愈來愈好的人工智慧（AI）技術，包括人臉辨識與圖形辨識。

英國《衛報》13日刊出史諾登的訪問，這位目前身處俄羅斯的CIA洩密者形容，自「911恐攻事件」發生後的18年，盡是美國的自我破壞（self-destruction），頒布很多神秘法律、政策，又或是參與神秘戰爭等。

但他認為最大的威脅還未到來，「最大的危險還在前面，有愈來愈好的人工智慧，例如人臉辨識（facial recognition）、圖形辨識（pattern recognition）。」他稱，一個有人工智慧技術的閉路電視，不會只是錄影，「它會接近是自動化的警察」。

史諾登擔心美國或其他政府在得到科技巨企的幫助下，將製造一個全球人類的「永久紀錄」庫，紀錄每個人的日常生活。

史諾登的個人回憶錄《永久記錄》（Permanent Record）17日即將在美國、德國、英國等逾20個國家推出，內容將講述他過去獲美國情報部門招攬及他之後逃亡的經歷。

史諾登2013年6月因向媒體披露美國政府內部的機密文件而遭美國通緝，他曾一度逃至香港並把文件交予媒體，文件揭發美國等多國政府的監聽計劃，引發全球譁然，他至今仍在俄羅斯接受庇護。

(中時電子報)