郭富城「舞林密碼」演唱會第二場今晚繼續High翻小巨蛋，獻唱台灣限定曲〈說聲我愛你〉等歌時，台下粉絲落淚，天王也感受觀眾熱情，表示：「我出道29年，台灣限定組曲這些歌我都20年沒唱了，大家哭了，我練習時自己都想哭。」他今晚火力全開，喊話要大家看得開心：「希望大家回家睡覺、洗澡時都想著郭富城，抱著我的照片睡覺！」天王時而感性、時而幽默，氣氛熱絡。

郭富城表示，自己的音樂生命從台灣開始，「所以對我來說，回台灣開演唱會是非常重要的使命，不管我的音樂、電影，去到哪都要回台灣跟大家分享」！他中場穿白色薄紗西裝性感登場，被拱脫衣，郭富城笑說：「台灣歌迷好像比較開放！但我比較保守！」拗不過滿場粉絲要求，郭富城大方掀開西裝外套、露出養眼的胸肌及腹肌，說：「我還是趕快穿上，不然被我女兒看到！不行的！女孩子要矜持一點。」

郭富城今晚在小巨蛋開唱。（盧禕祺攝）

聽到粉絲興奮尖叫，大讚他身材好，郭富城搞笑說：「（維持身材）好辛苦的！我一到台灣就吃麻辣鍋，結果半夜3點做運動騎腳踏車啊！」原來他11日提前來台準備，當天就直奔最愛的麻辣鍋餐廳解饞，連昨晚首場唱完也吃麻辣鍋，一連3晚用最熟悉的台灣美食補充體力，對喜愛的事物相當死忠。

整場演出穿插不少他獨舞橋段，唱跳之餘仍完美掌控滿場1萬2000名觀眾的情緒，全程妙語如珠、帶動氣氛，突顯「舞王」充滿魅力的舞台表現多年不變！郭富城從上一套450度打破世界紀錄金的旋轉舞台，到這次啟用3D智能舞台，很多人曾質疑會不會看膩，但演出以來一路飆升的好口碑，不僅推翻外界質疑，郭富城的演唱會再被冠上「裸眼3D天王演唱會」封號。

郭富城今晚在小巨蛋開唱。（盧禕祺攝）

(中時 )