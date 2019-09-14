國民黨2020總統參選人韓國瑜，14日展開台中宮廟鐵人行程，一位韓粉在紫微宮等候時，在臉頰貼上「韓國瑜」露出欣喜之情。（黃國峰攝）

國民黨2020總統參選人韓國瑜，14日展開台中宮廟鐵人行程，來自台北的林小姐一行人表示，平常就會把挺韓飾品帶在身上，希望爭取更多人認同他，也有不少人會給他們比讚。（黃國峰攝）

國民黨2020總統參選人韓國瑜，14日展開台中宮廟鐵人行程，來到紫微宮時，住在北屯的胡先生推著94歲的媽媽來相挺，他表示韓國瑜就是真誠、國民黨30年來就是缺少一位真誠、能感動民心、又有戰鬥力的政治人物，當然一定要來支持。（黃國峰攝）

國民黨2020總統參選人韓國瑜，14日到台中走訪21個宮廟，所到之處，支持者聚集，國旗飄揚。（黃國峰攝）

國民黨2020總統參選人韓國瑜，14日到台中走訪21個宮廟，所到之處，支持者聚集，國旗飄揚。（黃國峰攝）

國民黨2020總統參選人韓國瑜，14日展開台中宮廟鐵人行程，所到之處，韓迷簇擁。（黃國峰攝）

國民黨2020總統參選人韓國瑜，14日展開台中宮廟鐵人行程，所到之處，韓迷簇擁，還有人穿皮卡丘裝來，說要幫他拉票。（黃國峰攝）

國民黨2020總統提名參選人韓國瑜到台中進行寺廟之旅，14日傍晚將到達龍井永順宮參拜，轄區員警舉牌要民眾注意扒手。（黃國峰攝）

連二次皆因大雨取消台中行的國民黨2020總統參選人韓國瑜，14日終於有機會到台中走走，早上的一場大雨，下得台中韓粉心驚驚，深怕又要取消，幸好7點半過後，雨就停了，韓每到一處韓粉總是早早來卡位，都說這位心中有中華民國，當然要來相挺，各韓行程附近，販賣國旗、國旗裝、韓國瑜相關商品的攤販也來趕場。

國民黨2020總統參選人韓國瑜，14日在台中市展開21宮廟的鐵人行程，因連假的關係，台中街頭稍微冷清一點，但只要接近韓要參拜的宮廟外圍，偶會發現插滿國旗的韓粉車輛，越接近宮廟，就越熱鬧，愛國歌曲、韓國瑜凍蒜、總統好、總統選庶民、庶民選總統、台灣安全、人民有錢的口號不絕於耳，各種大小的國旗飄揚、身上的國旗裝飄揚，紅藍相間，好不熱鬧。

手臂還包著石膏的王小姐表示，是上次韓南投行前一天摔斷的，但隔天還是遠赴南投相挺，這次雖然手還沒好，還是到台中跟隨韓國瑜，因為他接地氣、苦民所苦、不講假話，主要我覺得他高雄市政做了短短幾個月，比12年的做得多，做總統一定會不錯。

來自台北的林小姐共9人，一早就包車下來相挺，她們表示，不要以為年輕人不挺韓國瑜，挺韓國瑜的年輕人都是隱性的，是擔心表態會被排擠，因為我們自己家裡的年輕人就是這樣，還有像我們這樣，把韓國瑜的裝扮帶到身上，坐捷運時常有年輕人偷偷給我們比讚！要有信心，韓國瑜才是真正為台灣人民好的，總統參選人。

(中時 )