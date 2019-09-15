在 Instagram 查看這則貼文 DFE ✨ The Find（@goldennn_xo）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 30 日 下午 12:51 張貼

堪稱情場浪子的籃網明星後衛厄文，這次總算要被綁住了！美國八卦媒體爆料，厄文已跟網紅女友Golden正式訂婚了，兩人今年3月就被狗仔隊拍到場邊一起看球，當時兩人都公開否認，沒想到厄文今年6月公開承認與新女友的戀情。

如今晉升厄文未婚妻地位的Golden，是名外型相當亮麗的模特兒兼網紅，在網路上擁有自己的節目「發現大師」，內容主要談論髮型、時尚與健身，訂閱人數超越56萬人，她的IG粉絲更是接近44萬人，如今人氣與知名度勢必大漲。

不過厄文過往的情史相當豐富，在他的前女友當中，包含巴西名模、德州選美小姐、美國歌手，甚至還有快艇總教練瑞弗斯的女兒，厄文最近曾被狗仔隊拍到跟美國歌手香堤兒共進晚餐，兩人舉動也很親密，沒想到厄文仍選了Golden。

值得一提的是，厄文曾在2015年底透過社群媒體公開宣布自己當上爸爸了，幫他生下女兒的是2010年德州選美小姐安德瑞雅，可惜這段戀情並未維持太久，厄文與安德瑞雅分手之後，兩人為了撫養女兒的費用問題存在不小爭議。

(中時電子報)