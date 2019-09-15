「搞笑野生動物攝影獎」（Comedy Wildlife Photography Awards）日前公布進入2019年決賽的最終40名參賽者，預計11月13日會公布最終獲獎者。

2019「搞笑野生動物攝影獎」最終40件決賽作品。

英國《太陽報》（The Sun）報導，今年搞笑野生動物攝影獎決賽作品也相當有看頭，包括一前一後疑似正在啪啪啪的2隻猴子，其中一隻看起來像中途被抓包，一臉尷尬；還有一張像是海豹笑到不行，倒在地上，右手還不斷拍打。

Frisky monkeys and laughing zebras among the hilarious finalists in the 2019 Comedy Wildlife Photography Awardshttps://t.co/hoZ30x7YMG — GEOFF’S WORLD,RETIRED ROCK MUSO&SOLO ENTERTAINER. (@Geoffkernow) September 13, 2019

其他精采照片還包括一隻黑猩猩寶寶好整以暇地將雙手交叉擺在腦後，看起來正在放鬆；一隻熊非常害羞，躲在樹幹後面，只露出雙手；還有看來一臉擔憂、懊惱的海獺。

Which numpty have they got editing the 'Comedy Wildlife Photos of the Year' on the BBC News website? Whoever it is thinks a chimp is a monkey. Fuckwit. pic.twitter.com/XRUNnvO7QH — Ian Parkinson (@merrydowner) September 13, 2019

OH MY GOODNESS, THE MONKEY.... Comedy Wildlife Photography Awards 2019: Here are the finalists https://t.co/cVrda7FqJx — Victoria Evans (@TickHarris) September 13, 2019

「搞笑野生動物攝影獎」是由2名分別叫Paul Joynson-Hicks與Tom Sullam的攝影師成立的全球攝影競賽，該獎項主要在網站上公布得獎結果，所有人可免費報名參加。

競賽成立宗旨主要是希望用正面、積極的方式傳遞保護野生動物的觀念。Paul Joynson-Hicks說，每年他們辦比賽，他們就越期待看看人們怎麼想像野生動物搞笑的一面。

比賽至今已邁入第4年，預計11月13日公布最終獲獎者。

(中時電子報)