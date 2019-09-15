隨著美國隊87比74擊敗波蘭，本屆世界盃拿下史上最差的第7名，美國總教練帕波維奇表示，如果外界因為這屆美國隊的失敗，而對他們進行事後批評，是很不理智的行為，「這對其他國家球隊不尊重，也對這支美國隊全體的不尊重！」

「其實現在全世界各國都有優秀的籃球實力，教練水平也提升不少，不是只有美國獨強了，我不會批評我的球員，他們犧牲很多來參加世界盃，」帕波維奇表示，談到明年東京奧運，帕總強調現在距離奧運開打時間還很長，一切言之過早。

至於眾多NBA球星退出國家隊，算不算是種背叛？帕波維奇回答，「我不會去怪任何人退出，因為每個人都有他的生活，或許他們有各自的原因，但我認為就算換了人，我們未必會比現在這支球隊更加努力，這支美國隊的球員夠好了。」

不過比起美國隊，更哀怨的NBA球隊應該是塞爾提克，因為包含肯巴沃克(頸傷)、史馬特(腿傷)及塔圖(腳踝扭傷)等美國隊傷兵，全都來自塞爾提克，畢竟打完世界盃，隨即就要面臨季前熱身賽的開打，不知道這3人能否趕得上呢？

(中時電子報)