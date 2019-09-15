神明代言人沈嶸。(沈嶸提供)

20180309中天新聞 張韶涵曬照寫：「黑白狗」別亂叫！ 范瑋琪哽咽拒回

梁靜茹與趙元同離婚，范瑋琪經紀人透露范范兩年前就知情，一句話讓范瑋琪遭網友圍攻直批是「大嘴巴」，話題持續發燒將范瑋琪與張韶涵的多年恩怨再度翻上檯面，令范瑋琪無奈回應：「我到底做錯了什麼？」對此有「神明代言人」之稱的命理師沈嶸，通靈後表示范瑋琪與張韶涵已經互相糾纏好幾世了！

沈嶸通靈張韶涵後，發現張韶涵內心認為范瑋琪對她只是做表面功夫，沒有真心將她當朋友，讓她覺得都是自己一頭熱的對范瑋琪好，也曾經想把范瑋琪當成姊妹情深的閨密，但是現在非常討厭范瑋琪，完全不想再與范瑋琪沾上邊。

但是沈嶸通靈查看范瑋琪之後，發現其實范瑋琪心地非常善良，此生也有累積到福報，范瑋琪對張韶涵其實並沒有任何惡意，也沒有意願傷害張韶涵，兩人在因果業力上並沒有相欠債，這只是靈魂來地球上演已經編排好來體驗「分開」的劇碼。

沈嶸通靈范瑋琪、張韶涵此生產生糾紛的三大要素：第一是兩人的個性不同所產生的「誤解」，范范的直腸子個性無法理解張韶涵的心思多變，彼此有心結沒解開，結果像滾雪球一樣越滾越大。第二是兩人對事情的觀點不同而造成的「妄見」，第三是張韶涵遭受到家人傷害的「混亂事件」，自我受害意識更加濃厚，加上當時范瑋琪沒有出來跟她站在同一陣線，此事件就成為兩人「交惡的契機」。

沈嶸表示范瑋琪與張韶涵有好幾世的前世關係，前世兩人都是在同一個戲班唱戲的年輕女孩，范瑋琪是師姐，張韶涵是師妹，因為張韶涵的歌藝比較出眾，所以受到團長的特別栽培，讓范瑋琪內心覺得委屈，覺得自己才是先來的應該優先被力捧，因此產生了彼此之間的心結。

今生又重演前世的劇碼，沈嶸發現范瑋琪與張韶涵的淵源頗深，兩人在靈魂的源頭是「雙生火焰」，沈嶸解釋「雙生火焰」代表在靈魂源頭處來自同一個靈魂的家族，具備天分與才華的同質性，但是會像是鏡子的兩面，彼此在現世生活中的差異性也可能非常大，目標是去體驗人生的不同面向。張韶涵代表陽性面，在歌藝上富有才華，有名氣，但是六親緣薄，家庭無法圓滿。反觀范瑋琪代表陰性面，在歌藝上不算出眾，但是家庭圓滿享盡福氣。

范瑋琪與張韶涵此生的交惡其實是投生到地球之前就已經寫好的劇本，沈嶸通靈後說兩人下一世會再相見，緣分會越來越深，但是此生「大和解無望」，下一世張韶涵會主動對范瑋琪和解，「雙生火焰」再度重修舊好。

(中時電子報)