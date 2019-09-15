台大法律系名譽教授賀德芬遭蔡英文提告妨害名譽；賀德芬11日晚上在臉書回應指出，「是台大法律系的錯，總不能把總統教好。」

賀德芬表示，她和蔡英文都同樣出身自台大法律系，屬學長妹關係。而她一直留在母系教書，1975年，蔡進入法律系當學生，縱使不曾上過她的課，也情屬師生。當了總統的學生可以無仁，要以司法將老師入罪，製造寒蟬效應，來箝制言論，蔡英文自對歷史負責。「老師不能無義，與之對薄公堂。」

「是台大法律系的錯，總不能把總統教好。」賀德芬說，她不知道蔡英文有沒有上過她的憲法課，但她確信蔡英文從未讀過著作權法，乃至限制別人閱讀、引用、摘述經世巨著。剛好，她在台大正是教這兩門課的，她願概括承受作為老師的責任，無條件幫總統補上這兩門課的知識。「以免妳再犯下倒推台灣民主的歷史罪過。」

賀德芬最後強調，請總統示範給平民百姓，天下蒼生，重建台灣的價值！

(中時電子報)