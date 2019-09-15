近年「生酮飲食」、「防彈咖啡」成為減肥新寵，許多民眾紛紛嘗試，大讚超有用，一對中年夫婦也藉此，在短短半年就瘦下8公斤，沒想到過沒多久雙雙中風送醫，對此營養師警告，防彈咖啡不是每個人都適用。

近日流行生酮飲食減肥法，藉由攝取總熱量70%以上的油脂，排掉大量水分、加速脂肪代謝的作法，在短時間內達到減重作用，「防彈咖啡」也是其中一種，一杯黑咖啡上加一匙無鹽奶油、一匙椰子油，成為上班族最愛的飲品之一。

根據《周刊王》報導，營養師表示，椰子油本身富含飽和脂肪，長時間服用恐造成血管栓塞，還可能伴隨血脂上升、便秘腹瀉、腎結石與視網膜病變等可怕副作用，並不是每個人都適合這樣減肥。

營養師說，與其吃油熱量超過70%的生酮飲食，不如選擇Omega-3比例超過一半的「好油」，也可以使用苦茶油代之，以一天3次的頻率，在飯前半小時攝取一茶匙，就能降低食慾，產生飽足感，搭配瘦肉、大量蔬菜，更能有效減肥。

(中時電子報)