前新北市長朱立倫辦公室昨（14）日表示，與高雄市長韓國瑜之間溝通順暢，但「韓朱配不存在」。韓國瑜昨晚間受訪時重申兩人溝通順暢，記者追問是否有「韓朱配」，他未正面回答。

朱立倫昨日受訪表示，初選結束當天就向韓國瑜表達「2020一定幫忙，不要位子」的立場，強調國民黨要團結勝利。朱立倫辦公室昨日表示，朱、韓兩人沒有溝通不順暢，但現階段「韓朱配不存在」。

根據中央社報導，韓國瑜昨晚間受訪表示，跟朱立倫的溝通管道非常順暢，「我們有共同的理想、希望國家會越來越好，我們有共同的擔憂」，隨時都可以保持聯繫。記者追問副手搭檔是否有「韓朱配」的可能，韓國瑜未正面回答。

記者追問今天到台中走訪展現人氣，是否是「要告訴前鴻海董事長郭台銘沒有機會」。韓國瑜只表示，自己盡可能把心中的理念告訴給人民，今天到台中看到這麼多熱情的鄉親支持，他非常感謝，未來會一步一腳印，有計畫、有理念的一步一步完成，尋求最大支持。

韓國瑜今天到台中走訪21間宮廟。包括台中市長盧秀燕、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、台中市議長張清照與多名立委及參選人都陪同其中部分行程。

(中時電子報)