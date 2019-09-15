9月8日韓國瑜三重大造勢，前總統馬英九受邀出席，卻在致詞時遇到韓國瑜大進場，遭韓粉噓下台，也意外衍生馬韓心結風暴，對此孫大千直指「有特定力量在見縫插針」，馬辦前發言人徐巧芯則是直接點名就是潘恒旭。

台北市議員徐巧芯在政論節目《新聞面對面》中，談到馬英九被噓下台事件，主持人謝震武提到，孫大千撰文表示「有特定力量在見縫插針、分化馬韓」，徐巧芯聽到後立刻回答「我覺得就是說潘恒旭」。

徐巧芯說，事件發生後，韓國瑜有打電話跟馬英九道歉，也提到「不知道為什麼潘恒旭會連絡成這樣，自己也在外面等了很久」，謝震武聽到頗為訝異，直問「韓市長這樣講？」，徐巧芯回應：「所以韓市長有打電話來，就是指出是潘恒旭的錯」，更表示：「我相信見縫插針，指的就是潘恒旭」。

徐巧芯14日受訪時，再度被問及此事，她也再度強調，韓國瑜打電話來這樣說，就是在講潘恒旭的一些問題。對此潘恒旭則沒有做出回應。

(中時電子報)