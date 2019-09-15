台中藍鯨靠包欣玄的角球直接破門，先馳得點。（中華足協提供）

攸關50萬獎金的木蘭聯賽例行賽冠軍寶座，14日幾乎大勢底定。台中藍鯨靠包欣玄精彩射入角球並上演「帽子戲法」，以6比0痛宰台北國際，加上花蓮主場遭台北熊讚1比1逼和，藍鯨的榜首優勢拉開到6分，在例行賽勝最後2輪且淨勝球領先達23球的情況下，花蓮要翻盤只剩數學上的可能性了。

本季木蘭聯賽例行賽冠軍可獲50萬獎金，亞軍20萬，即使取例賽前兩名來踢的兩回合總冠軍戰，另設有20萬獎金，例賽老二也無法賺得更多。不過攸關10萬獎金的老三之爭，其餘4隊都還有機會，熊讚以14分暫居第3，領先老四高雄陽信2分，但爐主台北國際也才落後4分，最後兩輪仍有機會一搏。

本輪賽前藍鯨與花蓮相差4分，藍鯨一開賽就勢在必得，第6分鐘包欣玄操刀左側角球，竟以完美弧線直接竄進球門左上死角，率先攻破國際大門。兩分鐘後賴麗琴以左腳踢進右前場自由球，本季第3度主罰自由球破門，再度擦亮「自由女神」的招牌。

賴麗琴（右）踢進本季個人第3顆自由球，與隊友擊掌慶祝。（中華足協提供）

隨後藍鯨蘇育萱、李綉琴都加入進球行列，後者攻入本季第18球，續創木蘭聯賽單季新猷，包欣玄也在下半場兩度破門，以帽子戲法將個人本季進球數推升到12球，獨居射手榜次席，也讓藍鯨連3輪都以6球狂勝。

花蓮壓軸對決熊讚，挾著地主鄉親的加油氣勢，花蓮上半場卻欠臨門一腳，第45分鐘熊讚陽思惟在中場拿球，瞥見花蓮門將王郁婷位置靠前，竟從近30碼外直接遠吊破門，以世界波讓熊讚上半場1比0領先。

下半場花蓮壓上搶攻，第65分鐘吳詩萍中路前傳，替補前鋒卓莉萍在後退轉身時第一時間妙傳，助攻替補左後衛陳瀅惠在禁區左側勁射破門，扳成1平。隨後花蓮力拚逆轉勝，但熊讚門將羅涵靖屢屢救險，比賽結束的哨音響起之前，熊讚一腳遠距離吊門差點成為絕殺，最終兩軍仍以1比1握手言和。

熊讚踢平花蓮，稍稍鞏固老三位置，花蓮則損失慘重，即使最後兩輪全勝而藍鯨全敗，要扭轉目前23顆的淨勝球差距，也是不可能的任務，幾乎只能目送藍鯨拿下例行賽冠軍，寄望總冠軍戰討回來了。

(中時電子報)