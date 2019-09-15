美國總統川普今天表示，他已與以色列總理尼坦雅胡通電話，討論推進簽署兩國共同防禦條約的可能性。以色列即將於17日重新舉行大選，川普此舉顯然是在替尼坦雅胡造勢。

川普發推文表示：「我今天與尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）總理通電話，討論推進美國與以色列共同防禦條約的可能性，那將會進一步鞏固兩國間的堅實聯盟。」

川普又說，他期待本月稍後在紐約聯合國大會場邊，繼續進行那些討論。

尼坦雅胡發推文感謝川普。推文表示，以色列在白宮從未有過這麼棒的朋友，並稱他期待在聯合國會晤川普，「推動以色列和美國間的歷史性防禦條約」。

川普發推文的時機，距以色列17日大選僅數天之隔，顯然是想藉由揭示尼坦雅胡與川普關係緊密，試圖助使尼坦雅胡繼續掌權。

多項民調預測指出，以色列重新舉行的大選競爭激烈。5個月前的大選，尼坦雅胡雖宣稱自己是贏家，但一直無法成功籌組聯合政府。

尼坦雅胡領導的聯合黨（Likud）與前參謀總長甘茨（Benny Gantz）領導的中間派藍白聯盟（Blue and White）勢均力敵。甘茨於這次大選主打尼坦雅胡面臨貪腐指控。

在今年稍早以色列大選登場前，川普承認以色列宣稱擁有戈蘭高地（Golan Heights）主權的主張，藉此替尼坦雅胡造勢。

(中央社)