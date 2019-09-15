◎中國時報

韓蔡中秋連假軋場！國民黨總統參選人韓國瑜14日到台中市狂掃21間宮廟，韓國瑜火力全開，轟蔡英文總統天天說台灣經濟是20年來最好，是最優秀總統，到廟裡去拜拜，根本就沒有人，韓呼籲選民用選票改變「台灣危險、人民貧窮」，用選票讓民進黨下架，變成「台灣安全、人民有錢」；蔡隨即在臉書貼出拜廟人潮照片打臉。雙方隔空駁火煙囂味濃，輸人不輸陣。

全球暖化日趨嚴重，人類活動排放的溫室氣體，尤其是二氧化碳（CO2），被認為是主要元凶，因此近年來綠能產業蔚為趨勢潮流，發展低碳的再生能源也與環保畫上等號。但現在英國有研究提出警告說，綠能發電越來越興盛，卻無意間助長了「六氟化硫」（SF6）的排放，而SF6則是目前已知威力最強的溫室氣體。

民進黨蔡賴會破局！原本支持者猶抱一絲希望，盼蔡英文總統與行政院前院長賴清德昨晚在台南後壁黃家古厝中秋音樂會「不期而遇」，但已連續9年出席的賴清德昨晚選擇缺席，民進黨總統黨內初選裂痕難弭平，蔡英文副手人選迄今未明，引發基層支持者焦慮。

◎旺報

大陸經濟近期內有通膨、金融穩定，外有外貿下滑壓力，面對此艱困局勢。從近期中共中央舉措可以發現，大陸國務院總理李克強，與大陸財經委辦公室主任劉鶴兩人為救火隊長，也展現中南海南院（中共中央）與北院（國務院）的通力合作，共度難關。

受到中美貿易戰久拖難解，以及長期結構性影響，加上豬肉價格飆漲推波助瀾下，大陸總體經濟態勢正面臨巨大下滑壓力。北京清華大學中國與世界經濟研究中心研究員袁鋼明也直言，大陸經濟的下滑已經到了不能容忍的底線，中央必須展現戰略定力，採取持續放鬆貨幣的做法，先保住經濟增長才是當務之急。

中美貿易戰僵持之際，大陸推出各項政策，期待能保住經濟成長率，日前國務院常務會議就強調要部署精準施策加大力度，做好「六穩」（穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期）工作。彭博中國經濟學家萬千指出，大陸今年全年經濟成長「保六」問題不大，但是第四季則很難，政府政策支持力度勢必加大。

◎工商時報

時序進入第三季尾聲，市場聚焦年底前業績表現強勁族群，資金開始搶先布局。法人表示，看好半導體、PA、PCB、IC設計及雲端供應鏈五大產業將成盤面亮點，篩選台積電、穩懋、創意等14檔第四季營運「升績」可期的個股，有機會領漲台股衝刺萬一行情。

英國脫歐僵局出現解套機會。據英國媒體報導，北愛爾蘭最大政黨對愛爾蘭邊界問題態度軟化，而英國首相強生也將於10月17日和18日的峰會與歐盟領袖會面，市場預期，強生將在脫歐大限前，再與歐盟展開協商。

陸客緊縮重創台灣觀光旅宿業，行政院備妥紓困旅宿業者三藥方。其中最受矚目的是，政府將由中小企業信保基金出面，提供旅宿業新貸款的信用保證，貸款額度100億元，保證成數最高九成，手續費0.375％，實施至2021年底。此案將於信保基金20日舉行的董事會拍板，9月底前正式上路。

(中時電子報)