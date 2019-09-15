黃蜂老闆麥可喬丹(Michael Jordan)決定出售部分球隊股份，他目前的持股高達97%，除了他之外只有一些夏洛特當地的小股東(包括前任老闆)。這次喬丹出售的對象是兩位紐約投資客Gabe Plotkin和Daniel Sundheim，美媒報導喬丹賣出的股份不少，不過他本人宣布會保留超過50%股份，維持老闆身分。

「我很開心向大家介紹我的兩位新夥伴，他們都是優秀的領導者，我本人將會持續經營、掌管球隊未來的一切決策。」喬丹仍是老闆，外界推測這個動作只是要將部分的投資變現。黃蜂這一季39勝43敗，東區第9而無緣季後賽，讓喬丹很不高興。ESPN報導喬丹2010年出價2.75億美元買下山貓(黃蜂)，當時山貓經營不善，每年虧損上千萬美元，他接手前的那季更賠了3000萬美元。

黃蜂一直以來都是小市場球隊，《富比世》估算球隊市值為NBA倒數第3，但總值已膨脹到13億美元，喬丹肯定是賺了。《夏洛特觀察者報》指出喬丹沒有放棄當老闆的意思，打算長期持有球隊，新的投資者無權影響球隊決策。喬丹出身於球員待遇還不高的80年代，現在他的個人資產高達19億美元，是NBA史上絕無僅有的人物。

(中時電子報)