沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）2處石油設施昨（14）日遭遇葉門反叛軍使用無人機攻擊後，該公司與沙國官方宣布，爆炸已影響到公司原油生產，沙國將暫時關閉半數石油設施，影響該國50%原油生產，進而影響全球5%原油供應量，後續料將衝擊油價。

沙烏地阿拉伯國營事業沙烏地阿美石油公司2處石油設施14日遭葉門叛軍以無人機攻擊，沙國隨後宣布暫時關閉該國50%石油設施。

綜合美國媒體CNBC、美國有線電視新聞網（CNN）報導，沙烏地阿拉伯國營事業沙烏地阿美石油公司2處分別位在阿布蓋格（Abqaiq）與胡賴斯（Khurais）的石油設施昨日突遭葉門叛軍多個無人機攻擊，設施遇襲爆炸後引發濃濃大火，阿美石油公司與沙國能源部長阿卜杜拉齊茲親王（Prince Abdulaziz bin Salman）隨後宣布，沙國將暫時關閉半數石油設施，影響該國約50%原油生產，粗估將影響沙國每日570萬桶原油產能，相當於全球每日5%的原油供給量。

休士頓諮詢公司Lipow Oil Associates總裁里波（Andy Lipow）說，「這是件大事」，他預期最壞的情況是，周日傍晚開盤時，原油期貨價格每桶會上揚5至10美元。目前沙國每日出口約400萬桶原油至亞洲，60萬桶到美國，亞洲最大的買家為中國大陸及日本，每日分別進口130萬桶、120萬桶原油。

美國媒體分析，目前最重要的問題在於這次停產將持續多久，如果停產時間長達數周之久，可以預期部份亞洲買家可能轉向伊朗購買原油，國際能源總署（IAE）說目前尚在監控情況，並且安撫市場說現階段「商業庫存豐沛」、「市場供應充足」，相信沙國很快就會修復受損設施、重新生產。

根據石油輸出國家組織（OPEC）今年8月數據，沙烏地阿拉伯每日生產約980萬桶原油，相當於全球每日1億桶供應量的10%。全球原油期貨價周五回落，布倫特原油期貨價下跌0.3%，以每桶60.22美元作收。

(中時電子報)