陸學者：台2020大選 有三點極值得重視！

距離明年2020大選只剩4個多月，表態想選和不選的也逐漸明朗化，對於台灣大選，對岸的大陸學者也相當關注。北京聯合大學台灣研究院教授朱松嶺日前在第四屆兩岸關係天府論壇上就談到了未來四個月台灣政局的三個觀察點，分別是：台灣內部政治勢力對香港反修例事件的政治消費、選舉主軸到底是「愛台灣＆賣台灣」還是「庶民＆權貴」、台北市長柯文哲、鴻海創辦人郭台銘等是否參選。

據港媒《中評社》報導，朱松嶺在座談會上表示，台灣大選的核心議題就是兩岸關係，此問題重要程度不輸經濟、民生議題，可說是重中之重。就目前局勢來看，未來有三個重要的觀察點非常值得重視：

第一，香港反送中運動，從6月9日至今，已經延燒兩個多月。進入9月，香港的學府都要開學，若「罷課」行為開始，「三罷」之風再起，特區政府稍作處理，就延續到內地10月1日七十年國慶，再稍作炒作，就到了10月11日。

到了11日就距離選舉日剩三個整月，這一時期的民調對選舉具有決定性的意義。更何況，「9月28日是民進黨的黨慶日，民進黨已經做了準備，很有可能在此時審時度勢推出其新的決議文，借機定位其選舉主軸，為進一步拉升其民調做準備」。民進黨為了維持民調不墜，繼續操作香港修例事件幾乎是其必然的選擇。

第二，競選各方都希望自己制定的選舉主軸能夠從藍圖變成現實，各方依賴的選戰資源不同，主軸就自然不同。各方選戰策略實施過程同時也是選舉主軸的角逐。針對兩大主要陣營，民進黨要打的是「統獨之戰」2.0版本，國民黨要打的是「庶民與權貴」的鬥爭。效果如何將極大影響2020年的選舉結果。

朱松嶺認為，反觀國民黨，內部一直存在著「兩條路線」的鬥爭。韓國瑜陣營的立意從參選之初就卓爾不群，甚至開始與黨中央劃定路線，保持距離。從韓國瑜美國返台後的聲明不難看出，韓國瑜的初選之路和競選之路確定的主軸就是「打到閻王、解放小鬼」，就是「庶民＆權貴」的鬥爭。

第三，朱松嶺說，2020年選舉與2018年九合一選舉的不同在於，2018年選舉中的最大黨是「討厭民進黨」，2020年選舉很可能被操弄成「討厭韓國瑜」和「討厭民進黨」兩股力量的鬥爭。而這兩股力量鬥爭的發展，就創造出第三勢力結盟的空間。第三勢力如何結盟，是否能夠通過結盟左右逢源、左右搏擊，創造出一片新的政治領域非常值得關注。柯文哲、郭台銘和王金平的選前、選中和選後分紅，其文宣和戰略規劃如何做出，是否會分分合合，是否會破局甚至有新的力量加入組合等都非常值得關注。

他表示，從時間上看，有兩個重要觀察點。一是，9月17日。新政黨提名或獨立參選人申請連署需在9月13日至9月17日向中選會登記，繳交新台幣100萬元保證金。登記後起算45日內，最晚至11月2日前須至少取得約28萬多份數，方能登記。

柯宣布成立的台灣民眾黨到底如何做，最遲在11月2日將有分曉。二是，11月22日。這一天是政黨提名或者通過聯署完成登記的最後一天。政黨提名或者通過連署，需在11月18日至22日完成最後登記，並繳納參選保證金1500萬新台幣。如果郭台銘或者王金平沒有在這之前登記為獨立候選人或展開聯署，最後借別的政黨的殼上市參選的最後一天就是11月22日。因此11月份將是機關算盡的一個月，也是觀察未來最終結果極為重要的一個月。

(中時電子報)