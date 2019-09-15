國民黨總統參選人韓國瑜14日狂掃台中21座宮廟，所到之處湧入大批支持者，「總統好」呼聲不斷，韓呼籲選民用選票改變「台灣危險、人民貧窮」，用選票讓民進黨下架，變成「台灣安全、人民有錢」。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，韓國瑜展現在中台灣的高人氣，這很重要，因為總統選戰決戰中台灣，人氣高，代表立委願意與他同台。不過他認為「人氣雖高，但民調最近確實下滑」。

韓國瑜鐵人行程，昨一早從南屯萬和宮拜廟出發，市長盧秀燕於北屯區紫微宮與北區明德宮合體，陪同韓國瑜參拜，晚間壓軸在大甲鎮瀾宮，還與董事長顏清標一起合唱〈舊皮箱的流浪兒〉，掀起一波高潮。其中韓國瑜在大里區福興宮參拜後，致詞時駁斥蔡英文「國民黨初選還沒結束」說法，他表示，國民黨初選公平公正公開，反倒是民進黨初選不公平、不公正，也讓人感覺不太公開；韓反批「民進黨還沒初選，賴清德就已經結束」，這才是真正可怕。韓國瑜昨展現高人氣，所到之處都有大批支持者力挺，高喊「總統好」。

對此，黃暐瀚在臉書指出，台中的大拜廟，從天亮拜到晚上，韓國瑜展現他在中台灣的高人氣，這很重要，因為總統選戰，決戰中台灣，人氣高，代表立委願意與他同台。不過黃暐瀚也認為，韓人氣雖高，但民調最近確實下滑。

此外，對於近日有人認為黃暐瀚收錢、認為黃暐瀚不懂民調，憑什麼幫天下背書，黃暐瀚表示，這些留言僅是少數；此外，他說他向來接受任何批評。至於會不會對韓粉不滿？黃暐瀚直言「不會的」，他說批評的人是不是真韓粉都還未可知，怎麼會對韓粉失望？甚至進而遷怒韓國瑜？即便批評甚至說他「收錢」的人，是「真韓粉」，黃說他身為評論員，就是「言我所信、無所畏懼」。每一個評論，都是出自於「觀察與分析」，既沒有為誰「助選」的意圖，自然也不會希望「使人不當選」。

黃暐瀚也發誓，這輩子從未拿過一毛錢、拿過任何好處、拿過任何利益交換，去幫政治人物「說好壞」或是「說壞話」，如果有就退出評論圈，從此不再當評論員。

(中時電子報)