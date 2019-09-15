前立委林國慶表示中秋在家烤肉，警方登門兩次。（翻攝自林國慶臉書）

適逢中秋佳節連假，許多民眾都在自家烤肉。前立委林國慶也不例外，但他在FB說「七月過了還見鬼！在家烤肉二十多年來從沒有警察來糾正過，今天警察伯伯來兩次説是鄰居通報」。林國慶之前剛露出參選立委風聲，隨即被警察上門查水表問有沒有搬進去戶籍地?網友認為這次中秋烤肉又被查水表，應該也是因為選立委，沒別的原因了。

前立委林國慶在FB發文說「七月過了還見鬼！在家烤肉二十多年來從沒有警察來糾正過，今天警察伯伯來兩次説是鄰居通報，我們鄰居真的都很好的，心想不會吧！警察伯伯你們辛苦了!不相信的人可以問南靖派出所。」

之前林國慶才剛露出風聲要參選立委，出馬對戰小英愛將民進黨立委陳明文。但隨即鄰居嬸嬸告訴他，警察上門問他有沒有搬進去戶籍地。林國慶便跑到派出所說明，但他心裡也想問大立委陳明文這幾年來落籍那裡？都住在那𥚃呢？有相關單位去查戶口嗎？結果如何呢？是不是幽靈人口呢？

這次林國慶因為中秋烤肉被查水表，網友留言「太離譜了，真是見鬼了，中秋烤肉很正常！只有一個可能，就是國慶哥 你要選立委！沒有別種理由了」林國慶回答「可能吧!」

其他人留言「鄰居姓陳嗎」、「可能明文規定要相挺關心你。國慶哥加油!我們唯一支持你。加油!」、「烤肉要檢舉什麼，不懂？警察如此貼心生平未見。既然如此，明年就以立委名義擴大辦理，了了明文心願~~」、「國慶兄，可能是鄰居怕你烤著烤著忘記放肉而拿三百萬放下去烤哈哈哈哈」、「這警察是確定慶哥有沒有用三百萬請鄉親來烤肉。」

(中時電子報)