南投縣警局草屯分局黃姓員警，因被控涉嫌受賭場、特種行業業者請託，代查他人個資，作為過濾應徵小姐、員工或追債用途，並以暗語「擺攤」，多次洩漏警方擴大臨檢、取締酒駕、救雛與青春專案訊息，遭檢方起訴，公務員懲戒委員會認為黃員違失情節明確，判決休職2年。

檢調調查，目前停職中的黃員，任職草屯警分局中正派出所期間，受擔任美容護膚坊負責人的洪姓友人之託，代查赴該美容護膚坊應徵工作的小姐、員工，是否為失蹤人口以及有無刑案紀錄，自2014年4月、9月3度利用警政知識聯網平台查詢以案件查詢（失蹤人口、查捕逃犯）名義，查詢3人個資後交付洪女。

黃員2016年1月以舉發交通違規名義查詢他人個資後，提供林姓友人追債，2016年10月為協助護膚坊吳姓負責人追債，查詢債務人及其父親、女兒3人個資。

另黃員任職草屯警分局復興派出所期間，因其利用「假結婚」來台，在養生館坐枱的陸籍岳姓女友欲與李姓人頭老公辦理離婚，要聯絡李男，去年2月查詢李男個資後，為女友找尋李男辦理離婚事宜。

此外，黃員用台語「擺攤」作暗語，自2017年5、6月多次洩漏草屯警分局執行擴大臨檢、取締酒駕、救雛與青春專案等勤務日期及時段予護膚坊吳姓負責人。黃已遭南投地檢署依違反個資法、刑法洩密罪嫌起訴。

(中時 )