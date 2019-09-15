【旺董講古】《旺仔娃娃的由來！》- 真道理性，真愛台灣 - 蔡衍明

「旺仔」原本不叫「旺仔」！旺旺集團董事長蔡衍明14日又發布最新影片，這次他親自說明大家熟悉的「旺仔」商標究竟是從何而來，還意外透露了旺仔曾改名過。旺董表示，其實這個旺仔娃娃最初的名字是「燒仔HOT KID」！

旺董說，他21、22歲時想要打品牌，而打品牌就一定要有個商標LOGO，但當時商標比較偏向日式、不活潑，之後在日本看到一個食品商標是日本女人穿和服的樣子，回台後就決定用小孩當商標，請廣告公司畫出了這個娃娃，由於當初還沒有旺旺這牌子，於是取了「HOT KID燒仔」的名字。

旺旺也將公司的經營理念、指標帶入這個娃娃之中，旺董解釋，旺仔娃娃的眼睛向上看是一開始的設計，其中的意義並不是高瞻遠矚，而是希望目標高遠，大家要向上看、企業能一直往上爬，另外娃娃的嘴巴是一個心型，代表的是誠實、誠心誠意且有自信。

旺仔娃娃至今已超過40年，實際年齡雖然是中年，但看起來卻永遠可愛，旺董期盼，自己做旺旺食品的心態也是一樣，永遠年輕，畢竟食品就是要帶給人家快樂的！

(中時電子報)