看來美國男籃明年組成「復仇者聯盟」打東京奧運的機會越來越高！勇士球星卓雷蒙格林接受《紐約時報》資深記者史坦訪問，除了重申自己想打明年奧運，且全力擠進12人名單決心，更爆料勇士隊友柯瑞很想跟他一起前往東京奧運。

「不只是我很想去明年奧運，柯瑞也一樣，他已經跟我說過不僅1次，他特別想去奧運，因為他還沒有參加過奧運，」卓雷蒙格林表示，「他總是跟我和克雷湯普生詢問參加奧運是什麼感覺，我看得出來他真的很想參加過1次奧運。」

或許柯瑞詢問卓雷蒙格林也算正常，因為格林打過2016年里約奧運，且幫美國男籃摘金，反觀柯瑞從沒打過奧運，只有代表美國隊打過2010年土耳其世錦賽與2014年西班牙世界盃，且都隨隊奪冠，看來他參加奧運意願確實很高。

由於美國男籃在今年世界盃，最終只拿史上最差的第7名，時空背景就跟2006年日本世錦賽只拿銅牌，隨後2008年北京奧運推出夢幻八隊順利摘金幾乎一樣，美國男籃明年東京奧運確實很有可能再次組成最強陣容前往奪金。

(中時電子報)