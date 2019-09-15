總統蔡英文14日到新營出席民進黨提名立委參選人賴惠員造勢活動，接著前往鹽水護庇宮參拜祈福，許多支持者前往力挺，並爭相與蔡英文握手。對此，網友直言「笑死，這邊深綠選區，沒人的話就包一包吧！」

蔡英文昨參加賴惠員醫界、畜牧界後援會授旗造勢活動強調，民進黨的傳統就是初選大家都可以參加，初選之後產生候選人，就會全黨團結，讓黨的候選人一定當選。蔡英文為賴惠員站台後，隨即前往鹽水區護庇宮上香，上百名支持者排成一列爭相與蔡英文握手。台南市長黃偉哲更打趣表示，人潮比過年及元宵節還擠。

蔡英文也表示，台南是最支持本土政權的地方，希望鄉親繼續力挺，讓她順利連任，民進黨國會過半，台南6席立委全壘打。

對此，網友則認為「笑死，這邊深綠選區，沒人的話就包一包吧」、「英粉都好冷靜」、「里長黨部好強動員力，不愧是台南」、「臨時演員！真會騙」。但也有網友認為「蔡英文不需要跟韓比這個」、「水準好像比較高」、「大部份都是年輕人，我只看到一個老人」。

(中時電子報)