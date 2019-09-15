今天是中秋連假的最後一天，高公局預測國道雙向車流為110百萬車公里，北上車流量是平常日的1.5倍，是北上最塞的一天。其中有9大地雷路段，行車時間是平常的3~4倍，國5頭城-坪林北上路段更是從上午10點塞到晚上7點，行車時間增加到7倍。預計國道車潮在晚上6點至7點能紓解，不會塞到太晚，並建議用路人利用上午時段北上。

高公局指出，下午國道有9個路段易塞，包括北向國1新竹系統-竹北、西螺-埔鹽系統、南屯-后里；國3關西-大溪、大山-香山、竹山-中興、霧峰系統-霧峰；國5頭城（台9礁溪轉運站）-坪林整天都易塞。以及西向國6舊正 - 霧峰系統。

高公局表示，下午2點到晚上9點，國5蘇澳-頭城北上實施高乘載管制，全天封閉國1埔鹽系統、虎尾北向入口、國3竹南北向入口匝道、開放路肩、單一費率、國3新竹系統-燕巢系統單一費率再8折收費。

(中時電子報)