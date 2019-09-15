北市清晨民宅槍擊 1人中彈送醫 09:092019/09/15 中時電子報 戴志揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中時電子報即時新聞。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 清晨的台北市文山區一早就不平靜傳出槍響。台北市消防局獲報，文山區萬寧街一處民宅有人大腿中槍需要送醫。據了解，清晨七點多，許多萬寧街附近住戶都還沒起床，卻有一名年約30餘歲的男子，在住家遭到開槍射擊，右大腿中一槍，現場友人見狀立刻打電話報案，並叫救護車將傷者送往萬芳醫院救治，目前無生命危險，目前警方正在現場了解原因，並將目擊友人帶回分局製作筆錄。 (中時電子報) #現場 也許您會感興趣 推薦閱讀 警圍捕「行動軍火庫」駁火逾百發子彈 12:012019/09/12 社會 10餘惡煞討債 持西瓜刀當街砍人 12:142019/09/12 社會 烤完肉徹夜未歸 男路倒警迅速找到送醫 17:152019/09/12 社會 虱目魚嘉年華會將登場 超值虱目魚宴開搶 18:542019/09/12 生活 濱海公路化學車翻覆 2人受傷暫單線通車 12:212019/09/13 社會 長程子彈射中2公里民宅 嚇壞阿婆 04:102019/09/14 社會新聞 韓國瑜台中市拜廟 車隊被熱情韓粉擁簇包圍 13:362019/09/14 政治 喝防彈咖啡半年瘦8公斤 夫妻倆中風送醫 00:052019/09/15 生活 NU’EST化身白馬王子 〈告白〉啾咪4500粉 04:102019/09/15 娛樂新聞 三峽八條壽司驚傳火警 整間店幾乎全毀 08:502019/09/15 社會 社會熱門新聞 台灣一線女星遭「變臉」 慘淪韓A片女主角 - 社會 凍末條！偷窺正妹床戰數月 外送員竟求「親自上馬」 - 社會 三峽八條壽司驚傳火警 整間店幾乎全毀 - 社會 永康酒駕連環撞 16輛車及3店家遭殃 - 社會 戰力強！人夫偷吃一天5發 人妻收千萬感謝小三 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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