清晨的台北市文山區一早就不平靜傳出槍響。台北市消防局獲報，文山區萬寧街一處民宅有人大腿中槍需要送醫。據了解，清晨七點多，許多萬寧街附近住戶都還沒起床，卻有一名年約30餘歲的男子，在住家遭到開槍射擊，右大腿中一槍，現場友人見狀立刻打電話報案，並叫救護車將傷者送往萬芳醫院救治，目前無生命危險，目前警方正在現場了解原因，並將目擊友人帶回分局製作筆錄。

(中時電子報)