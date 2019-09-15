《The Athletic》權威記者查拉尼亞15日爆料，為了杜絕各隊越來越囂張的私下招募舉止，聯盟已向各隊發布備忘錄，確保各隊管理階層每年保證不再進行違規招募，最高罰款也從原本的500萬美元，提高到1000萬美元(約台幣3億)。

除了大幅提高違規招募的罰款金額，針對球隊在未經許可情況下達成的協議，聯盟也將處罰最高600萬美元的罰金，球員則是處罰最高25萬美元，NBA總裁席爾佛擺明已經看不下去當今各隊私下招募球星的亂象，才會做出如此改革。

畢竟光是這一、兩年期間，先是去年爆發湖人高層(尤其是前湖人籃球事務總裁魔術強生)違規招募保羅喬治，今年換成「一眉哥」安東尼戴維斯私下跟湖人達成加盟協議，甚至厄文、杜蘭特、里歐納德等球星也都涉及私下招募動作。

聯盟更在備忘錄中提到，每年將隨即抽查5支球隊是否涉及私下招募，這些新措施將於20日NBA董事會上投票通過，另外可能出爐的新規定，包含球隊老闆必須承諾每份合約符合規定，以及球隊必須在24小時內報告任何違規行為。

(中時電子報)