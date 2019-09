2020大選只剩不到4個月,各方都加緊腳步投入資源或提高曝光度,或赴各縣市拜廟祈福,為的就是能和地方民眾搏感情。但近期多份民調也顯示,韓國瑜在年輕選民支持度部分落後其他組候選人甚多。就有網友分析觀察的個人分析。韓在年輕人支持度確實跌了,但其實跌的非常有限,並就這說法撰長文分析民調數據。

據《TVBS》民調中心9月12日所公布民調,調查結果顯示,若是由國民黨韓國瑜和民進黨蔡英文直球對決,韓國瑜支持度來到42%,蔡的支持度則有49%,若與上次8月30日所做民調相較,韓支持度微幅上升1個百分點,蔡英文則持平。韓蔡雙方差距7個百分點。此外,若由蔡、韓、郭三人「三腳督」,民進黨籍的總統蔡英文支持度有32%,國民黨提名人韓國瑜有34%,宣布退黨轉無黨籍的郭台銘則居第三,有25%支持度。蔡英文落後韓國瑜2個百分點。三人支持度,韓國瑜居首位。

網友SincereBob (誠實老包)在批踢踢政黑板PO文,分析韓國瑜近期民調及各年齡層支持度,並先採自問自答方式分析,「韓國瑜在年輕選民這塊是真的崩了嗎?」,並先說出分析的結論稱,「韓的年輕選票從來沒有穩固過」。

原PO解釋,韓的年輕選票並不是因為「五點聲明」後才崩盤,這是錯覺。依據《TVBS》在「五點聲明」後十天內做的民調,在蔡、柯、韓三腳督之下,20-29歲這個區間的三人支持度對比是21% vs. 46% vs. 21%。「這時,韓國瑜還是很強,與蔡一對一是52% vs. 34%」。再拿八月底《TVBS》最後一次民調來看,這時的韓是最弱的。在蔡、郭、韓三腳督之下,20-29歲的區間,是60% vs. 28% vs. 12%。

原PO認為「四個月的時間,其實韓在20-29歲的區間最多下跌不到10%,依據台灣人口結構換算,20-29歲大約15%,韓只在這塊跌了1.5%」。原PO並分析,「韓民調真正受重創的區塊,是30-39、40-49這兩大塊,尤其是40-49歲」。

原PO也分析,至於他最強的50-59、60歲以上,幾乎文風不動、甚至逆勢上揚。而且,這兩塊占台灣的人口比例分別是20%與30%,投票率又是最穩定的七成以上。

從上述分析來看,「韓在三腳督的情勢下,還是實際上最強的候選人」。原PO點出韓從來就拿不到20-29歲這個區間的票,30-39歲也不是他的主力區。至於網路上對韓的嬉笑怒罵,其實只是討厭他的強度加強了,不是討厭他的人數增加。

原PO稱,以前就預測過,「柯粉、韓粉必有一戰」。韓在去年1124的狂勝,

是柯粉「以韓打綠」的策略性應用,如果沒有柯粉加持,韓在高雄可能是險勝或小敗。但當韓、柯兩人的利益衝突檯面化,柯粉歸隊,就會讓韓在年輕人這塊看來超可憐。然而,這是印象分數多過實際失分。因此,「郭柯聯盟,對蔡的傷害大過對韓」。

原PO並引述另兩家媒體民調分析,《TVBS》和《聯合報》近期的民調,透露「蔡、郭、韓《三腳督》」下,「蔡和韓的差距最多是3%來回」。

原PO用人口結構分析給眾人看:

一、蔡的33%:

20-29(14%):60%=8.4% x 該年齡區間長期投票率50%=4.2%

30-39(18%):39%=7.0% x 該年齡區間長期投票率50%=3.5%

40-49(19%):25%=4.8% x 該年齡區間長期投票率70%=3.3%

50-59(19%):27%=5.1% x 該年齡區間長期投票率70%=3.6%

60 up(30%):29%=8.7% x 該年齡區間長期投票率70%=6.1%

總計約20.7%

二、韓的31%:

20-29(14%):12%=1.7% x 該年齡區間長期投票率50%=0.8%

30-39(18%):22%=4.0% x 該年齡區間長期投票率50%=2.0%

40-49(19%):29%=5.5% x 該年齡區間長期投票率70%=3.9%

50-59(19%):41%=7.8% x 該年齡區間長期投票率70%=5.5%

60 up(30%):43%=13 % x 該年齡區間長期投票率70%=9.0%

總計約21.2%

三、郭的29%:

20-29(14%):28%=4.0% x 該年齡區間長期投票率50%=2.0%

30-39(18%):34%=6.1% x 該年齡區間長期投票率50%=3.0%

40-49(19%):43%=8.2% x 該年齡區間長期投票率70%=5.7%

50-59(19%):25%=4.8% x 該年齡區間長期投票率70%=3.3%

60 up(30%):14%=4.2% x 該年齡區間長期投票率70%=3.0%

總計約17%

原PO解釋,把以上三組的在各年齡層的支持度加總,為58.9%,還原成100%的比例,韓、蔡、郭的支持度對比是36% vs. 35% vs. 29%。這次選舉的選民總數約1,900萬人,原PO將投票率抓在2008、2012這兩次的中間:75%。「上面三組的得票數會是513萬 vs. 499萬 vs. 413萬」。

原PO強調,「在韓的最低點、郭的相對高點,韓足足多出郭一百萬票」。韓、蔡差距只有少少的14萬票。原PO指出,假設在選前最後一次可以公佈的民調,「韓、蔡、郭」帳面上數字差距跟TVBS八月底的數字差不多,蔡小幅領先韓郭,最後投票出來的狀況,可能就是韓險勝蔡、屌打郭。而且因為帳面上數字差不多,無法誘發「棄郭保蔡」,韓可能就這樣險勝了。

原PO並分析,在前兩強票數相差如此有限的情況下,海外返鄉投票的人數就成了關鍵。海外台灣人約73萬(2017年),55%在中國大陸。赴陸的臺商、臺幹和臺生。2016年選舉,因為國民黨的選情低迷,陸臺流返鄉投票的人數僅剩下10萬人左右。2004、2008及2012年三次選舉,臺商返鄉投票的人數約在2-30萬人。

且海外台灣人在東南亞和美國各14%、各10萬人左右。他們返台投票的數字不明。

原PO也做出一次預測稱,海外台流給蔡的總票數不會超過十萬票。給韓的票數一定較多。但至於多到哪去?關鍵在於韓最強的中國大陸和美國台流能動員多少回來。

原PO也就9月現況,做出階段性結論認為,弱趨勢不變,韓可能小勝蔡20萬票左右。但也坦言,「郭不會被明顯棄保。但會大輸韓超過百萬票」,且柯的民眾會因大選而大豐收。

網友在批踢踢網路論壇PO文。(圖/截自批踢踢論壇)

網友在批踢踢網路論壇留言。(圖/截自批踢踢論壇)

(中時電子報)