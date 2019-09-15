高雄一名女子小時父母就相繼過逝， 18歲必須打工念大學，生活過的相當清苦，沒想到，其實媽媽有為她留下869萬元遺產，卻被同父異母的姊姊暗槓，提領一空，女大生20歲發現真相，對其姊提告。

女大生2015年3月就讀高三期間母親逝世，因父母都已辭世，便由大她8歲的同父異母姊姊擔任監護人，不料姊姊帶女大生到銀行開戶，還替她保管存摺、印鑑與提款卡、密碼，並承諾每月會匯給生活費1萬元，但女大生在高雄念書期間，每個月匯入的生活費都不到1萬，有一次還只有2千元，因不夠生活，只能打工支應開銷。

女大生滿20歲時心想，母親怎麼沒留半毛錢給她，便到銀行調取帳戶明細，果然發現裡面本來有869萬7060元存款，但都被提領一空，追問姊姊，對方卻稱母親生前有負債，錢都花光了，直到她表明有去銀行查過帳戶明細，姊姊才承認領走款項，女大生決定提告討公道。

法院審理時，姊姊辯稱，母親罹癌的醫療費用、住院費用、喪葬費用共200多萬，都是她的丈夫、叔叔等親屬代墊，再加上妹妹的學雜費、生活開支，合計共376萬餘元。

但女大生的母親加上住院、治療費用，加起來實際不超過50萬元，而姊姊信用卡的消費卻涵蓋汽車加油費、旅館住宿及百貨購物，還借給婆婆120萬，其餘拿來繳保費、購買基金，反倒讓妹妹過著半工半讀的苦日子，。

一審法官認定姊姊貪財狡辯，依侵占罪判4年徒刑，上訴後，高等法院高雄分院考量其已返還部分款項，並與妹妹達成和解，因此改輕判2年徒刑，緩刑5年，全案定讞。

(中時電子報)