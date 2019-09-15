山林野猴扔石塊，熱血大學生下車排除路障。（摘自苑裡串起來臉書頁）

苗栗縣130縣道苑裡往三義方向近期路面常有大小石塊，令鄉親相當苦惱這些石塊到底從何而來，王姓大學生14日下午3點多與同學行經該路段，卻意外發現砸石塊的凶手就是一旁山林裡的野猴，猴子看到人來還不罷手，雀躍的在樹枝間跳上跳下，王與同學擔心行車安全便下車排除石塊，並將影片po網提醒用路人注意，獲得鄉親一片讚許。

苑裡潑猴亂石砸，熱血青年這樣做鄉親讚。

王姓大學生表示，當天下午他與許姓同學騎車行經130縣道往三義方向，看到地面上掉落不少大大小小的石塊，擔心行車安全，兩人便下車一一撿起落石、清除石頭，撿拾的過程發現眼前的山林有猴群出沒，才發現原來這些石頭不是自然落下，是野生猴子在亂扔。

王姓大學生說，這些石頭不只被丟向道路，有些也因猴群走動而滑落，他將滿地石塊的影片po上地方臉書社團提醒用路人要注意，博得鄉親讚聲直說「感謝你們維護用路人安全」、「功德無量，感恩！」、「謝謝你們的善舉」，王則回覆「舉手之勞而已！」，他表示，撿拾過程也有路過的家庭停下來幫忙，給小孩很好的示範。

(中時 )