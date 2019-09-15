偏鄉資源不足，當地學童要學才藝不容易，教育部青年署今年辦理「青年鹿樂實踐家計畫」徵件活動，共20組青年團隊獲得實踐獎金，提供偏鄉學童甜點烘焙教學、心理培力工作坊、書藝課程教學、創意玩智高、美學教育、課業輔導等多元服務。

溫佩璇以「漁村裡的美術課」企畫獲實踐獎金，她長期在北部從事美術及平面設計，因緣際會南漂到屏東及高雄工作，接觸南台灣文化後，發現台灣南北資源及數位資訊的落差，因而希望能在工作閒暇之餘為縮減城鄉差距盡一份心力。

屏東林邊國小積極推動藝術教育，不定期於校內舉辦學生音樂會、學生美展、出版《林邊藝童趣》刊物等，藉此培養學生學習興趣與自信心。但礙於師資及人力等因素，且因學生家長忙於工作，孩子們暑假大多只能待在家裡或學校，溫佩璇意識到課外陪伴的迫切性，於是和張劭瀚組隊，透過青年鹿樂實踐家計畫與國小合作規畫美學教育課程。

溫佩璇除介紹基礎色彩常識外，更以大鵬灣牡蠣養殖業的興衰為議題，運用趣味化教材讓學童認識牡蠣養殖產業並彩繪蚵殼風鈴；另有彩繪石斑魚鑰匙圈、運用蓮霧樹疏伐廢木雕刻專屬印章、以黏土製作燈飾、完成蚵殼及蓮霧木裝置藝術等，期望能透過自身專長，協助偏鄉孩子培養美學知能，激發更多想像力及創造力。

溫佩璇表示，在和學童的互動過程中，孩子往往能打破大人們對顏色、圖案、美學等等的認知框架；創意無限的孩子讓大人處處驚喜，共同激發出不同的創作，說是教導孩子，反而覺得用互相學習更為貼切。

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(中時 )