「跌落山崖，象徵人生的挫敗；但若不遭遇挫敗，也不會有遇到高人指點、武功大增的機會。」左營高中現代五項教練林生祥，是從失敗中成長，他不但是一位體育教練，更是學生的人生教練，他最近被教育部選為教育家典範人物。

生性自卑、不愛說話，體育是他唯一的朋友，也是他做得最好、最擅長的事。「我啊，20多歲才拿起書本來看，30歲才考取教育學程，33歲了，才開始當體育老師……」林生祥過了一段非常長的「魯蛇」人生，33歲手執教鞭那天開始，他才以大叔的姿態，從山崖下一躍而起。

「體育班學生多來自單親或弱勢家庭，他們大多功課不好，家境貧困，乏人照顧。」林生祥認為，體育就是這群孩子反敗為勝的支點，「人生並不公平，但努力是公平的。體育讓願意努力付出、不斷訓練自我的人，有站在競技場上贏得勝利的一天。」

林生祥不但是一位體育教練，更是學生的人生教練，因為他們一樣有著貧弱家庭的記號。「與一般科別不同，我們相處的時間甚至超過家人，我們四處征戰討伐，共同經歷成功與失敗，彼此了解與信任，擁有超越家人的革命情感。」這樣的教練，孩子信得過。

「老實說，我希望看到學生輸。」林生祥說，「當學生出現挫敗時，才是變得更好更強的開始。」林生祥稱它為「觸電理論」，被電過的人，才懂得如何避免觸電，「很多道理，在志得意滿的時候聽不進去；失敗了，才是我們可以介入的時候。」

「頭腦簡單、四肢發達」是世人對體育選手的看法，但林生祥認為，四肢發達的人，頭腦不可能簡單，「運動員必須不斷反省自己，為什麼這次跑得比較快？又要怎麼做才能變得更強？」反省，思考，運用智慧，找出破解之道，才能不斷進步，但更重要的是謙卑與感恩的生命態度。

「人生重於金牌」，林生祥希望有一天，世人可以聽到更多運動場上激勵人心的人生故事，使社會力量重新凝聚，國民也因體育而產生對國家的認同與光榮感，否則，再多的金牌與台灣之光，人們也都無動於衷。

(中時 )