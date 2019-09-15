海盜狄亞茲被小熊投手觸身球打中。（美聯社）

小熊15日痛宰海盜，左投王維中上場中繼，但沒能幫海盜止血。特別是後面那任投手荷莫斯(Clay Holmes)投得荒腔走板，他投了3顆觸身球都沒被主審趕出去，還連累王維中失分。王維中總共0.2局失3分，轉隊後首次失分，自責分率升到3.86。小熊終場14-1大勝。

前4局小熊就灌進7分打退了海盜先發投手，5局下王維中登板，投出四壞保送又被連續一壘打，形成兩出局滿壘。這時輪到左打雷佐(Anthony Rizzo)，結果又是一壘打，跑回兩分，王維中退場，一三壘有人。

這時荒唐的荷莫斯登板，他先一顆觸身球砸到卡斯提安諾斯(Nicholas Castellanos)，弄成滿壘；再一顆砸到布萊嚴(Kris Bryant)，直接擠回1分(王維中自責分)。主審對「背靠背」觸身球沒有反應，但小熊有點不爽，因為雷佐2局下已經挨過1發。接著荷莫斯又一顆投歪了，雷佐趁機衝本壘失敗，終於結束這半局。

不過荷莫斯的砸人秀還沒演完，他6局下又打中博特(David Bote)，而且是第一顆球，憤怒的博特差點衝上投手丘。主審勸住了博特，然後荷莫斯投出保送，接著被敲3分炮。最神奇的是荷莫斯投這麼爛都沒有被處罰，也沒有被總教練換下。

第9局輪到小熊報仇了，梅波斯(Dillon Maples)登板連砸海盜兩名打者，將他們擊倒在地。主審下令驅逐梅波斯，小熊教頭麥登(Joe Maddon)上前理論，一併遭驅逐。主審有時候就是這樣，對方砸人沒事，但是不許你報復。全場一共6顆觸身球。

無論如何，小熊還是打得很爽，14安包含4轟，以單季237轟刷新隊史紀錄。取得第80勝之後仍有機會追上國中老大紅雀，目前勝差3.5場。

(中時電子報)