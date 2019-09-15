左圖為熱低壓模擬路徑(TD 17W)；右圖為低壓(95W)模擬路徑。(圖擷取自tropicaltidbits)

晨間陸風輻合南部雨 東北風短暫帶雨。(中視)

美國聯合颱風警報中心（JTWC）預警圖指出，目前西太平洋上有3個熱帶系統在發展，其中太平洋上的低壓(97W)已經在凌晨2點發展成熱帶性低氣壓(TD 17W)，有很高的機率會發展成第16號颱風琵琶，往日本前進。其他還有95W、98W共2個低壓在發展，其中95 W離台灣最近，氣象局指出，會給台灣北部、東北部帶來較久的降雨，但雨勢不會很大。

全球預報系統（GFS）模擬路徑圖顯示，未來熱低壓(TD 17W)與低壓(98W)可能朝日本本州靠近，接著轉往東北方，95W大部分的模擬路徑是往日本走，但有仍通過巴士海峽的機率。

氣象局預報員陳尹秀表示，日本天氣圖也顯示有一熱低壓在發展，今天有發警戒的話，成颱機率很高，美國海軍則是直接預測它成颱機率很高，對日本比較有影響；98W則不太可能發展。而今明兩天受到95W與大陸的高壓影響，有東北風，造成北部、東北部降雨機率高，雨勢雖小但會下得比較久。

日本天氣圖顯示，有熱低壓在發展。(翻攝自 日本氣象廳)

圖為低壓(98W)模擬路徑。(圖擷取自tropicaltidbits)

(中時電子報)