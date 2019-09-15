近年來環保意識抬頭，不少人會自備環保杯來購買手搖飲，但有一名女網友抱怨，某次打開客人的瓶蓋後，裡面竟然裝著好幾天前的豆漿，臭到讓他受不了，客人甚至還不願意清洗，文章PO出後，飲料店店員紛紛跳出來狂曝工作辛酸。

一名女網友在臉書《爆怨公社》分享在手搖飲店的上班經驗，由於工作的店內有瓶裝回購活動，不少客人都會重複利用杯子來裝茶飲，本該是令人讚賞的舉動，但原PO哀怨地說，遇到很多杯子打開後，累積很多茶垢或者難聞氣息的例子。

原PO舉例，曾看見客人拿著泛黃、但本該是透明的瓶子來裝飲料，更遇過客人拿的瓶子裡裝了N天前的豆漿，打開瓶蓋的瞬間臭氣撲鼻，讓原PO直呼，「我真的差點看到我阿公！」，不僅如此，對方竟然還堅持不洗杯子。

文章曝光後，底下反應熱烈，有人就擔心「這樣真的很危險，哪天食物中毒又要被告」、「我的天，是什麼抵抗力免疫力訓練嗎」，也有其他網友分享自己的經驗，「去某顆心消費時，一個阿姨帶著自己的塑膠杯給店員說要買一杯紅茶，那店員在櫃台打開杯子的那一瞬間，一股死老鼠味衝出來，店員原本打算幫對方洗杯子，沒想到那位阿姨突然暴怒大吼說她洗過了，要店員直接裝…」。

(中時電子報)