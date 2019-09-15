英國首相強生（Boris Johnson）今晚接受報紙專訪時，將自己比喻為難駕馭的漫畫角色「綠巨人浩克」（Incredible Hulk），強調他下定決心在10月31日率英國脫離歐洲聯盟。

「週日郵報」（The Mail on Sunday）報導，有關國會日前表決命令他延後脫歐，而非在無條件情況下硬脫歐，用以減緩經濟衝擊，強生表示，他會找到方法規避國會的決定。

報導引述強生的話說：「浩克愈火大，就愈力大無窮。」他說：「浩克總能脫身，無論被束縛得多緊，這也就是這個國家的現況。我們將在10月31日脫身。」

路透社報導，英國國會先前已再三否決前任首相梅伊（Theresa May）與歐盟達成的分手草案，這個月又否決在無協議下硬脫歐，惹惱3年多前在公投中要求脫歐的英國民眾。

強生告訴「週日郵報」，從現在到10月17日歐盟各國領袖舉行英國脫歐前最後一場峰會這段期間，還有很多工作要做。

「但我將出席峰會，也將取得協議。我很有信心。如果無法取得協議，我們將在10月31日脫歐。」

法新社報導，強生希望重新協商梅伊-歐盟協議草案中的部分條件，但歐盟領袖堅持這已經是他們所能提供最好方案。

主要癥結在於所謂的邊境保障措施（backstop），這個讓英國與愛爾蘭邊境保持開放的計畫，會讓英國於脫歐後仍受限於歐盟貿易規範。

強生說：「我接掌首相職的時候，大家都說絕對不可能更改退出協議（Withdrawal Agreement）。」他說：「他們已經展開動作，各位知道嗎，在北愛爾蘭邊界問題上，我們有非常非常好的對話。」

「已經取得很大的進展。」

強生重申，他「無論如何都不會」延後英國脫歐的期限。

(中央社)