楊鎮浯縣長強調，觀光處及相關單位持續推動觀光體質調整策略，與業者一起面對挑戰和再創榮景。（李金生攝）

大陸自8月1日起緊縮兩岸旅遊交流，金門「小三通」9月上旬往來陸客人數與去年同期相較狂掉74％。縣長楊鎮浯帶團跨海赴對岸協商，終於露出大陸將對離島地區政策鬆綁的曙光，街頭可望再見人來人往的熱鬧景況。

縣府觀光處指出，相關政策和內容有待兩岸進一步協商敲定，縣府一定會在「第一時間」向鄉親報告，請大家再等一下。

觀光處指出，大陸文化和旅遊部公告自今年8月1日起，暫停47個城市大陸居民赴台自由行後，9月起已明顯帶來嚴重衝擊，9月1~10日「小三通」入出境陸客累計4273人次，較去年同期的1萬6202人次，減少74％，過去陸客穿梭大街小巷的熱鬧榮景，如今已不再見。

縣府表示，楊鎮浯縣長在對岸公告緊縮政策後，即在第一時間表達「赴台旅遊」與「赴金馬旅遊」的自由行簽證本有不同，政策上應予區隔處理外，更火速邀集澎湖、連江2縣府會首長於8月12日共赴北京，一同拜會國台辦主任劉結一，力陳金門的需求與態度，極力爭取金馬澎「小三通」相關旅遊政策持續執行，希望將相關政策調整對「小三通」的衝擊降至最低。

縣府強調，兩岸整體氛圍變動的大環境下，金門無可避免也會遭連帶影響，但縣府團隊不斷主動出擊、大力爭取，經過1個多月來與各方往來溝通，終於迎來好消息，縣府也深深感受到兩岸中央對金門整體發展的理解與善意，也會善盡站在特殊地理區位上的重責大任。

楊鎮浯也重申，未來將持續要求觀光處及相關單位盡快推動觀光體質調整策略，包括多元客層、穩定客源、包機旅遊、國際旅客獎助、國內秋冬旅遊等辦法等多個面向，並適時邀集地區觀光產業交流座談，共謀對策齊心努力，一起面對挑戰和再創榮景。

大陸自8月1日起緊縮兩岸旅遊交流，金門「小三通」9月上旬往來陸客人數與去年同期相較狂掉74％。（李金生攝）

(中時 )