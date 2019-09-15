中秋連假最後一天，新北市三峽介壽路知名日式料理店「八條壽司」今上午6時許驚傳火警，由於現場為獨棟木造建築物且堆放雜物，火勢迅速蔓延，警消獲報後出動9分隊、46輛救災車及百餘人趕往灌救，火勢已在7點27分獲得控制，所幸店面尚未營業，現場無人傷亡，目前仍留2分隊持續灑水處理殘火中。

「八條壽司」黃姓業者表示，火警發生時店面尚未開始營業，由於起火點位在屋內廚房，火勢一路從廚房向外延燒，初步懷疑為電線走火，所幸警消迅速趕抵撲滅火勢，待相關程序完成後，將儘速展開修復並恢復營業。

新北市消防局指出，清晨6時44獲報後共派遣9個分隊、1中隊、2大隊、46輛各式消防車及百餘人趕往救援，現場為2層樓獨棟木造建築物起火燃燒，關係人表示尚未營業，屋內沒人，無延燒之虞，7時27分火勢得到控制，目前仍留2分隊在現場灑水處理殘火，無需重機具開挖，將進一步釐清起火原因。

因「八條壽司」在三峽區相當知名，傳出火警不久，就有網友在臉書社團「我是三峽人」貼出火警現場照，有人留言：「可能很久沒得吃了」、「這家生意很好耶」、「願無人員受傷」、「那以後還吃的到八條壽司嗎？」。

(中時 )