國民黨立院黨團總召曾銘宗（中）15日抨擊石木欽嚴重傷害司法倫理，要求督導不周的司法院長許宗力下台負責，用人不當的蔡英文總統向全民道歉。（黃世麒攝）

國民黨立委要求司法院長下台，總統道歉，（左起）藍委林奕華、曾銘宗、許毓仁。（國民黨團提供）

公務員懲戒委員會委員長石木欽被查出在最高法院庭長、台灣高等法院院長期間，有違反法官倫理不當接受招待等行為，為此請辭下台；國民黨立院黨團今天要求司法院長許宗力應該下台負責，蔡英文總統也應該公開道歉。

國民黨團總召曾銘宗表示，《公懲會組織法》規定，委員長是特任官由司法院長甄選推薦，並經總統同意後任命。石木欽的相關不當行為，早在4年前就立案調查，蔡英文總統卻在106年底還是把他升任公懲會委員長，司法院長督導不周應該下台負責，蔡英文總統用人不當應向全民道歉。

曾銘宗指出，石木欽被查出多次與訴訟個案當事人有不當往來、飲宴，都是在被蔡英文任命為委員長之前就已經發生的事，在最講求風紀的司法界，為何他能升任公懲會委員長？是否也是用人看顏色的考量，是繼促轉會前副主委張天欽、中選會主委李進勇之後，另一件用人不當事件。

國民黨立委林奕華表示，蔡英文的司法改革已經變成笑話，除了石木欽外，前法務部長邱太三也被爆涉司法關說而請辭國安會諮委，而日前才發生的，民進黨立委陳明文神秘的300萬，在還沒查清楚來源前，法務部次長、洗防中心督導的蔡碧仲就急著幫陳明文護航說很多人都規避申報。

林奕華批評，石木欽給台大校長管中閔一支申誡羞辱他，又要怎麼用他羞辱管中閔的標準來懲處自己？國民黨立委許毓仁也質疑，石木欽身為懲戒文官的裁判，自己卻行為不當，而整件案子也恐怕會高高舉起輕輕放下，他認為案情並不單純，石木欽除了接受招待外，包括金流等等都應該清查有無犯罪行為，否則又變成私菸案翻版。

(中時 )