動感天后蔡依林(Jolin)出道多年，在華語歌壇已奠定崇高地位，然情路卻不比演藝事業順利，至今仍是小姑獨處，粉絲基於疼惜心態，非常關注天后的愛情動向，而今天是Jolin的39歲生日，她一過凌晨就貼出IG貼出今年的「生日排場」，親友為她在高級飯店準備了鋪滿汽球、玫瑰及浴巾天鵝的大床，被粉絲笑虧她過生日彷彿在度蜜月，而除了親友、粉絲送上祝福外，「緋聞網友」阿信及舊愛錦榮也留言送祝福，然蔡依林回應的方式，讓兩位男士高下立判。

蔡依林過39歲生日，親友特地幫她在飯店房間準備了驚喜派對，天后在小朋友的簇擁下笑得合不攏嘴，有趣的是，「五月天」阿信跟舊愛錦榮，也特地留言祝蔡依林生日快樂，然得到的回應卻是兩樣情，蔡依林完全沒回應錦榮的祝福，但面對阿信的留言，卻是連續3個閃亮愛心表情符號，「差別待遇」讓粉絲嗨翻天，笑虧「敢愛就不要跑」、「以為被求婚」、「信宏(阿信本名)這是什麼把咩(妹)戰術」。

(中時電子報)