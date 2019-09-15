「甜瓜」安森尼上季慘遭火箭拋棄的真正原因曝光！《ESPN》球評史蒂芬史密斯爆料，由於火箭數據分析師每10場例行賽總結1次，造就甜瓜上季只打10場就跟火箭分道揚鑣，史密斯更透露，甜瓜至今找不到新東家，不是球隊不想簽，而是「用」不起。

「假若你的身分是一名數據分析師(暗示火箭總管莫瑞)，你就只會用數據說話，」史蒂芬史密斯表示，「火箭的數據分析團隊一般是每10場比賽做出1次總結，他們認為這個樣本足可顯現問題，這就是安森尼上季只打10場就被拋棄原因。」

根據史蒂芬史密斯收到的線報，事實上安森尼在這10場效力火箭的比賽，無論是真實命中率(5成13)、勝利貢獻值(0.48)和每48分鐘場上正負值(負5.9)，全都創下生涯新低，也就是這些數據，讓莫瑞毫不考慮就跟甜瓜提前宣告分手。

「有名NBA助教私下告訴我，要知道安森尼可是未來籃球名人堂成員，但他並不認為安森尼可以擠進例行賽9人輪替陣容，」史蒂芬史密斯說，「當他看到板凳席，卻看到一個未來名人堂成員，他該怎麼辦？他為何要讓自己如此頭痛？」

史蒂芬史密斯強調，假如現在談論的是球隊第9到第15人，安森尼肯定會在NBA擁有一席之地，問題是處於這種區塊的球員，大部分是徘徊在邊緣的，「當你把安森尼放到那個區塊，你於心何忍，這就是甜瓜至今還沒有球隊敢要的主因。」

(中時電子報)