住在美國的網紅「小馬」，常在紐約街頭做實測，近日他選了台灣6個女明星，想看看大家覺得誰最漂亮，結果幾乎一面倒選擇周子瑜和楊丞琳。
小馬找了6個台灣知名女明星，各個都是女神級，包括林志玲、蔡依林、林依晨、張惠妹（阿妹）和楊丞琳，還有韓國人氣女團台灣成員周子瑜，要讓紐約路人選出誰最漂亮，其中子瑜獲得最高票，不少人稱讚她臉蛋漂亮完美外，最重要是看起來很溫柔、好親近，有鄰家女孩氣質。
另外獲得第二高票的是楊丞琳，她也是小馬覺得最美的，紐約路人認為楊丞琳看起來很自然、很可愛，還有她招牌特徵，右臉頰上的痣，讓她看起來很有魅力，綜合大家意見，看起來紐約人更偏愛自然派的女生。
不過其他女星也各有擁護者，喜歡阿妹時尚又酷的氣質，覺得林志玲臉蛋漂亮，林依晨的笑容和氣質很吸引人，蔡依林的眼睛很美，小馬認為6個明星都很漂亮，但也可以看出不同國家的審美觀是怎麼樣。
(中時電子報)
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