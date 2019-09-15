北市一名人夫為取得偷情證據，強忍在摩鐵房間外聽著黃姓妻子與朱姓小王的床叫聲，果然在浴室垃圾桶裡發現可疑衛生紙團，不料黃夫質問時，黃妻竟霸氣回氣嗆：「對！我們就是有做愛」，黃夫提告後與妻子達成和解撤告，朱男則依妨害家庭罪判刑3月。

４０多歲黃女與丈夫感情早已破裂，因丈夫早懷疑妻子在外有染，就請徵信社跟監，結果黃夫２０１７年2月2日獲報，妻子與開貿易公司的朱男，午餐後前往新店區開房間。

黃夫到場時，聽到房內傳出激烈的叫床聲，他心碎忍著聽完全程，才與徵信社人員衝進房抓姦在床，並在浴室裡發現有腥味的可疑衛生紙團，氣的當場質問妻子：「你們2人幹了什麼好事」，黃女則不感愧疚大聲回嗆「對！我們就是有做愛」，丈夫心痛無言，只好對兩人提告。

黃女在法庭上辯稱，當天與朱男吃完海鮮身體不舒服，才會找旅館休息，沒發生性關係，至於當時說的「我們就是有做愛」，只是氣話，朱男則辯稱是自己ＤＩＹ，廁所內的衛生紙團不清清楚誰用的。

雖然黃女與朱男事後都巨絕接受ＤＮＡ檢驗，但因黃女當下嗆聲「有做愛」，且兩人親吻進旅館，又有叫床聲等證據，檢察官認為事證明確，依法起訴。法院審理期間，黃女與丈夫和解，丈夫撤回告訴，朱男則依相姦罪判刑3月。

(中時電子報)