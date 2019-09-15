國聯賽揚獎呼聲最高的2名強投，道奇王牌柳賢振以及大都會狄葛朗(Jacob deGrom)今日同場先發對決，柳賢振前3場出賽投不滿5局就狂失分退場，這次休滿10天後再度繳出7局無失分好投，而狄葛朗同樣穩定壓制對手，兩人皆無關勝敗退場，最終由大都會以3比0帶走勝利。

柳賢振季初繳出準賽揚獎的鬼神成績，不過到8月中竟連環爆，今天以前的4場比賽自責分率高達9.95，近3場比賽更都投不滿5局就退場，也因此柳賢振跳過一次先發輪值。今日重整裝備再出發，柳賢振回神繳出7局無失分好投，僅被敲出2支安打、送出6次三振，4到7局還讓對手12上12下，無法越雷池一步。

不過前賽揚獎得主狄葛朗也讓道奇打線很頭痛，主投7局僅被敲3支零星安打，送出多達8次三振，同樣曾連續4局解決12名打者，表現不惶多讓，雙方先發退場時仍以0比0平手，都是無關勝敗。

柳賢振前面投的辛苦，沒想到牛棚隊友卻砸鍋，8局下半2次觸身球及保送讓大都會輕鬆攻佔滿壘，僅靠戴維斯(Rajai Davis)適時的清壘長打就攻下3分，最終大都會就以3比0帶走勝利。

不過雖然柳賢振沒有拿下勝投，不過此場表現也說明柳賢振還沒在今年賽揚獎爭奪中出局，反而仍是最熱門的人選之一，目前以自責分率2.35，暫居大聯盟自責分率王。

(中時電子報)