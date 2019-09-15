高雄市長韓國瑜近期因《天下雜誌》10日公布「縣市長施政滿意度」調查，位居最後一名。韓國瑜昨(14)在台中與台中市長盧秀燕同台時，質疑這評比「真的是頭殼壞去」！而前高雄市長、現任總統府秘書長陳菊也對此在臉書上暗諷，「她就任期間，高雄拿了好幾次第一名」。但網友也不客氣回嗆陳菊，「好棒的市長，但為何高雄會有3千億的債務，妳可說明？」。

《天下雜誌》近期公布全台縣市首長滿意度，第一次當市長的新北市長侯友宜，拿下六都第二名，但高雄市長韓國瑜，卻是在22縣市中敬陪末座，且盧秀燕也位居倒數第二，讓許多支持者不滿，認為該排名中高雄市2018年1月到4月的市長是陳菊、4月到12月代理市長是許立明。這代表這個民調結果所反應的結果就是陳菊加上許立明的滿意度墊底，「跟韓國瑜有個屁關係？」

但該雜誌也回應，《天下雜誌》的縣市調查分為兩大部份：分別是「幸福城市大調查」和「縣市長施政滿意度」。而「縣市長施政滿意度」調查則完全以今年7月18日至8月22日民調為準，民意調查方法是電話民調80%、專家問卷20%，。

韓國瑜昨在台中與盧秀燕同台時表示，2018年他與盧都「只當了市長7天」，就被評比為倒數第一以及第二名，「真的是頭殼壞去」！韓也盧叫屈，稱盧秀燕已經做到「流鼻血」了，台中的空氣也改善、看的到藍天了，現在綠營為了抹黑已經不擇手段了，使用80%的2018年資料都要用來抹黑，韓呼籲各位市民，相信自己選擇了一個認真、努力的好市長。

而陳菊昨晚也在臉書發文稱，「記得我2006年剛就任高雄市長，民調並不在前段班，但是我和團隊不斷檢討改進，哪一個指標沒有進步，甚至倒退，我們都會努力找出問題和解決辦法，後來，高雄拿了好幾次第一，甚至贏過各種資源都更多的台北市，成功將高雄打造為一個令人驕傲的城市」。「我們從來不會推諉責任，更不敢欺瞞社會大眾，這是城市治理的根本，更是城市進步的動力！」。

而陳菊暗酸韓，也讓網友不滿表示，「妳是好棒的市長，但為何高雄會有3000億的債務，妳可說明」、「前面做得不錯是事實啦，『後面貪起來也是事實啦』反正就是被權力燻昏頭的就跟你的髮型一樣呀」、「超級討厭那種只會說別人，不講自己的人，一直在分化這個社會」。

也有網友說，「謝謝花媽對我們高雄的付出！妳是我們高雄人永遠的媽媽！」、「懷念花媽的時候，那時候的高雄我只能靠著回憶想著！」。

網友在總統府秘書長陳菊臉書留言回應。(圖/截自陳菊臉書)

(中時電子報)