好萊塢女星安柏赫德(Amber Heard)2012年與男神強尼戴普(Johnny Depp)合作電影《醉後型男日記》，譜出相差23歲的父女戀，3年後甚至結為連理，然婚姻僅維持15個月就鬧出家暴風波，最終不歡而散離婚收場，所幸兩人分開後寄託演藝事業，都有不錯的發展，強尼戴普接演了《怪獸與牠們的產地》系列電影，安柏則加盟DC，演出《水行俠》中的梅拉公主，火辣美艷的模樣讓她在全球爆紅，還因德、英、愛爾蘭多國混血血統，被公認是歐洲「最完美女性臉蛋」。

安柏赫德真空上陣，一甩衣襬直接露點，渾圓美胸盡露。(取材自安柏赫德IG)

安柏赫德揮別前夫強尼戴普，不僅演藝事業大突破，感情上也覓得良人，跟特斯拉執行長馬斯克交往，男方才華、身家兼備，被譽為「真實版鋼鐵人」，而安柏生活富裕而美滿，且持續關懷弱勢族群並做慈善，被認為人美心也美，因此圈粉無數。

而生活相當忙碌的安柏，私下不忘粉絲，經常在IG分享工作、生活點滴，近日她在IG上曬出多張黑白美照，照片中安柏穿著合身西裝外套，底下則搭配黑色三角褲與黑絲襪，展顯帥氣的性感，更驚人的是，她在西裝外套底下一絲不掛，其中一張照片她盯著鏡頭撩起頭髮，一甩衣襬竟露出半邊胸部，完全沒遮掩直接走光，也展顯渾圓胸型，露點但毫不下流，反倒相當具藝術美感，讓粉絲直呼不愧是梅拉公主，簡直美到不可方物。

(中時電子報)